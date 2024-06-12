Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu play-off final serisi dördüncü maçında karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes’e son saniye basketiyle 81-82 mağlup oldu ve seride durum 2-1’e geldi.
Fenerbahçe Beko’nun seride 2-1 üstünlüğü bulunuyor. Sarı lacivertliler, bu mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğa ulaşacak.
Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte zorlu maçın bilgileri...
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı 12 Haziran Çarşamba (bugün) günü saat 20:30'da başlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes müsabakası beIN SPORTS 5 kanalından naklen yayınlanacak.