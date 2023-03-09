Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague! EuroLeague'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı konuk edecek. Basketbolseverler, mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

THY EuroLeague’de 28. hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol ekip Barcelona ile karşı karşıya gelecek. İsrail’den eli boş dönen sarı-lacivertliler, Barcelona karşısında galip gelmek istiyor. Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 26 maçta 16 galibiyet ve 10 yenilgi ile topladığı 92 puanla 5. sırada yer alıyor. Konuk ekip Barcelona ise bu sezon ligde çıktığı 27 maçta 18 galibiyet ve 9 yenilgi alarak topladığı 100 puanla 3. sırada yer alıyor. Basketbolseverler, heyecanla bekledikleri mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe - Barcelona maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı 10 Mart Cuma günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.