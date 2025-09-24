Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş GAİN bu yıl 38.’si gerçekleşecek Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşı karşıya gelecek.

İlki 1985’te oynanan Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Fenerbahçe Beko 7 kez müzesine götürdü. Kupada 19. kez boy gösterecek olan sarı-lacivertliler, son şampiyonluğunu 2017 yılında kazanmıştı.

Beşiktaş Gain ise biri 1987’de biri 2012’de olmak üzere iki kez finalde mücadele etti. Siyah-beyazlılar, 2012’de Anadolu Efes‘i 77-75 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.

Basketbolseverler Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş GAİN arasındaki mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı.

Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalca yayınlanacak?

İşte dev derbinin merak edilenleri...

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı 24 Eylül 2025 Çarşamba (bugün) günü saat 20.30'da oynanacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS HABER ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Serdar Ünal, Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.