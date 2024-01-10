Fenerbahçe bombayı patlattı! Manchester United’ın golcüsü geliyor Süper Lig'de zirve mücadelesi veren ve şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe, devre arasında takımını güçlendirmek için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, Manchester United’ın yıldızına kancayı taktı.

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Bu akşam Konyaspor’u evinde ağırlayacak olan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda tam gaz devam ediyor.

Sezonun ikinci yarısında performansı arttırmak isteyen sarı-lacivertli kulüp, transfer çalışmalarına başladı.

Sarı-lacivertli takım, bu hedef doğrultusunda Manchester United'ın yıldız oyuncusunu kadroya katmak için harekete geçti.

Fenerbahçe, hücum hattına takviye yaparak şampiyonluk yolunda daha güçlü bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda, Manchester United'ın yıldız ismini gündemine aldı.

Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor

Sky Sports’un haberine göre; Fenerbahçe, İngiliz devi Manchester United’da forma giyen Anthony Martial’i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertli kulübün resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

Haberde Fenerbahçe’nin talip olmasının ardından, yıldız oyuncunun takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

Anthony Martial’in güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Manchester United formasıyla çıktığı 317 maçta 90 gol ve 55 asist kaydetti.

28 yaşındaki Fransız forvet, bu sezon ise M. United’da 19 resmi maça çıktı ve 2 gol, 2 asist kaydetti.