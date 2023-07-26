Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferinde son noktayı koydu: İşte ödenecek rakam... Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen A Milli Takım oyuncusu Cengiz Ünder'e kancayı taktı. Transferde sona gelindi. Cengiz Ünder'e ödenecek tutar belli oldu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Bugün ilk resmi maçına çıkacak olan sarı-lacivertli kulüp, Marsilya’da forma giyen A Milli Futbol Takımı oyuncusu Cengiz Ünder’e kancayı taktı.

Wilfreid Zaha’yı Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, Cengiz Ünder için Marsilya ile resmi temaslara başladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Cengiz Ünder ile olan transfer sürecini merak ediyor. İşte Cengiz Ünder transferinde son durum ve ödenecek tutar…

6.5 milyon Euro

Fenerbahçe, Cengiz Ünder için Marsilya’ya 6.5 milyopn Euro önerdi. Sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak bakan Marsilya düşünmek için süre istedi.

Anlaşma sağlandı

Cengiz Ünder ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Marsilya’nın vereceği karar sonucunda resmi açıklamayı yapacak.

Sarı-lacivertli kulüp, Cengiz Ünder ile 4 yıllık sözleşme planlıyor. Yıldız oyuncuya yıllık 3.5 milyon Euro ödenecek.