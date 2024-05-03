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Fenerbahçe, Final Four yolunda! Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Final Four yolunda! Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko ile Monaco arasında oynanacak olan EuroLeague Play-off serisi 4. maçı hakkında aramalar hız kazandı. İşte kritik maçın detayları..