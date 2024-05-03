Fenerbahçe, Final Four yolunda! Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko,EuroLeague 2023-24 sezonu Play-off serisi 4. maçında Fransız ekibi Monaco'yu ağırlayacak.
Play-off serisinde üç galibiyet alan takım 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan Final Four'a katılmaya hak kazanacak.
Seride 2-1 üstünlüğü bulunan temsilcimiz Fenerbahçe 4. maçı kazandığı taktirde Final Four'a kalmaya hak kazanacak.
Fenerbahçe Beko’da sakatlığı bulunan Yiğit Hamza Mestoğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavi ve idman süreci devam eden Johnathan Motley’in durumuna ise maç saatinde karar verilecek.
Basketbolseverler Fenerbahçe Beko ile Monaco arasındaki 4. maç hakkında aramalarına hız verdi.
Peki, Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Fenerbahçe Beko -Monaco maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko - Monaco maçı 3 Mayıs Cuma günü 20:45'te oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak müsabaka S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
Müsabakayı Miguel Angel Perez (İspanya), Carlos Peruga (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetecek.