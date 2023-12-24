Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı? Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceki Trendyol Süper Lig 18. hafta maçı hakkında aramalar hız kazandı. İşte dev derbinin merak edilenleri...

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne olacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Futbolseverlerin uzun zamandır merakla beklediği dev derbi için geri sayım başladı.

İki takımda Süper Lig'in geride kalan 17 haftasında 43'er puan topladı. Fenerbahçe averaj ile liderlik koltuğunda yer alıyor.

Galatasaray'ı konuk ettiği son dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Fenerbahçe, son dört maçlık süreçteki tek galibiyetini Nisan 2022'de İsmail Kartal yönetiminde aldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı son 2 Süper Lig maçını 3-0 kazandı.

Furbolseverler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 24 Aralık Pazar (bugün) günü saat 19:00'da oynanacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.