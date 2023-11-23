Fenerbahçe gemileri yaktı! Milan’ın yıldızı geliyor…

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertli kulüpte yaşanan son gelişmeler ise futbolseverleri heyecanlandırdı.
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, gözünü İtalyan devi Milan'ın yıldızına dikti.
Kulüp yetkilileri, transfer çalışmaları kapsamında Milan'ın dikkat çeken bir ismi için harekete geçti.
Krunic’i renklerine bağlamakta kararlı!
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Milan'da forma giyen Boşnak futbolcu Rade Krunic'i kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor.
Yaz transfer döneminde de uzun uğraşlar veren sarı-lacivertliler, o dönemde geri dönüş alamamıştı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, devre arasında Milan'a teklif yapacak. Milan, bonservis bedelini düşürdü, yıldız oyuncu devre arasında Fenerbahçe'ye gelmek istiyor.
Zajc ve Dzeko, oyuncuya olumlu referans verdi.