Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Zirve yarışında kritik maç! Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'u ağırlayacak. Lider Galatasaray'ın beraberliğinin ardından sarı-lacivertliler için kritik maç gerçekleşecek. Maça kısa bir zaman kala detaylar belli oldu. İşte Fenerbahçe - İstanbulspor maçı detayları ve muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta liderlik koltuğu için mücadele eden Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, kendi sahasında İstanbulspor'u mağlup edip, Galatasaray ile puan farkını 4'e indirmek istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son 3 maçını kazanarak zirve takibini sürdürüyor. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Michy Batshuayi bu maçta forma giyemeyecek. Kadıköy'de gerçekleşecek olan kritik mücadele için nefesler tutuldu. Peki Fenerbahçe- İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları ve muhtemel kadro... Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman? Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - İstanbulspor maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Pedro, Valencia İstanbulspor: Alp, Oğuzhan, Ertuğrul, Deli, Duhan, Lokilo, Rroca, Mehremic, Kerem, Eze, Jetmir.