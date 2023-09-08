Fenerbahçe istiyordu, Beşiktaş kaptı! Dünya yıldızı geliyor… Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde olduğu dünya yıldızı için Beşiktaş devreye girdi. Siyah-beyazlı ekip tüm şartları zorluyor. İşte Süper Lig'in devlerini birbirine düşüren golcü...

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Süper Lig devlerinde transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Avrupa Ligi’nde harikalar yaratan Fenerbahçe ve Beşiktaş, dünya yıldızı için bu kez karşı karşıya geldi.

İki büyük takım, Milan forması giyen dünya yıldızı bir futbolcu için kıyasıya bir rekabete girişti.

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin uzun süredir hedefinde olduğu bu oyuncuyu kadrosuna katmak için şartlarını zorluyor.

İki Süper Lig devinin bu önemli transfer mücadelesi heyecan katarken, oyuncunun hangi takımı seçeceği ise merak konusu.

Krunic için devreye girdi!

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi boyunca kadrosuna katmak istediği Rade Krunic için Beşiktaş devreye girdi. Milan ile temasa geçen oyuncunun menajeri vasıtasıyla maliyet araştırması yapılıyor.

Orta saha için Pereyra’yı gündemine alan Beşiktaş, iki oyuncudan birini mutlaka renklerine bağlamayı hedefliyor.

Beşiktaş, 2019’dan bu yana Milan’da forma giye ve 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Krunic için şartları zorlayacak.