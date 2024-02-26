Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı VAR kayıtları ne zaman açıklanacak? VAR kayıtları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçlarının VAR kayıtlarının ne zaman yayınlanacağı merak uyandırdı. İşte futbolseverlerin merakla beklediği o tarih...

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TFF, Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacağını duyurmuştu.

Bu gelişme sonrası futbolseverler maçlarda yaşanan tartışmalı pozisyonların VAR kayıtlarını merakla takip etmeye başladı.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçın VAR kayıtları merak uyandırdı.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonları haftanın en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Tartışmalı pozisyonların VAR kayıtlarını izlemek isteyenler "Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı VAR kayıtları ne zaman açıklanacak?" ve "VAR kayıtları nereden izlenir?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçlarının VAR kayıtları ne zaman açıklanacak? İşte bu sorunun yanıtı...

VAR kayıtları ne zaman açıklanacak?

Süper Lig’de 27. hafta maçları 26 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçların ardından tamamlanacak.

Fenerbahçe- Kasımpaşa ve diğer Süper Lig maçlarının VAR kayıtlarının Salı günü saat 20:00'da açıklanması bekleniyor.

Var kayıtları nereden izlenir?

VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından paylaşılacak.