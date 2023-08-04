Fenerbahçe - Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru'yu eleyerek tur atladı.

Temsilcimiz İstanbul'da 5-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda sahadan 4-0 galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükseldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Slovenya'nın Maribor takımı ile eşleşti.

Sarı lacivertlilerin Maribor ile oynayacağı maçların tarihleri merak uyandırdı. Futbolseverler Fenerbahçe - Maribor maçı hakkında aramalarına hız verdi.

Peki, Fenerbahçe - Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları..

Fenerbahçe - Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Maribor maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Maribor maçı 10 Ağustos 2023 Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Mücadele S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.