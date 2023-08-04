Fenerbahçe - Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turunda oynayacağı Maribor maçının detayları belli oldu. İşte maçın merak edilenleri..

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru'yu eleyerek tur atladı. Temsilcimiz İstanbul'da 5-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda sahadan 4-0 galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükseldi. Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Slovenya'nın Maribor takımı ile eşleşti. Sarı lacivertlilerin Maribor ile oynayacağı maçların tarihleri merak uyandırdı. Futbolseverler Fenerbahçe - Maribor maçı hakkında aramalarına hız verdi. Peki, Fenerbahçe - Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları.. Fenerbahçe - Maribor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Maribor maçı 10 Ağustos 2023 Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Mücadele S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.