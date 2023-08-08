Fenerbahçe - Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda Fenerbahçe, Maribor ile kozlarını paylaşacak. Futbol tutkunları zorlu mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı. İşte Fenerbahçe - Maribor maç tarihi, saati ve yayın kanalı…

UEFA Konferans Ligi eleme turları heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda Slovenya ekibi Maribor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli kulüp, 2. Ön Eleme turunda Zimbru’yu toplamda 9-0’lık skorla mağlup etmiş, 3. Ön Eleme turuna yükselmişti. Fenerbahçe ve Maribor arasında gerçekleşecek olan zorlu mücadele için nefesler tutuldu. Futbol tutkunları maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe - Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar… Fenerbahçe - Maribor maçı ne zaman? Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Maribor maçı 10 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 21:00’de başlayacak. Maç, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe muhtemel 11'i Altay Bayındır, Osayi, Serdar Aziz, Becao, Ferdi, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Dusan Tadic, İrfan Can, Ryan Kent, Edin Dzeko.