UEFA Konferans Ligi eleme turları heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda Slovenya ekibi Maribor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertli kulüp, 2. Ön Eleme turunda Zimbru’yu toplamda 9-0’lık skorla mağlup etmiş, 3. Ön Eleme turuna yükselmişti.
Fenerbahçe ve Maribor arasında gerçekleşecek olan zorlu mücadele için nefesler tutuldu.
Futbol tutkunları maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe - Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…
Fenerbahçe - Maribor maçı ne zaman?
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Maribor maçı 10 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 21:00’de başlayacak. Maç, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe muhtemel 11'i
Altay Bayındır, Osayi, Serdar Aziz, Becao, Ferdi, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Dusan Tadic, İrfan Can, Ryan Kent, Edin Dzeko.