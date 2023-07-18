Fenerbahçe taraftarlarına müjde: Wilfried Zaha seçimini yapıyor! İşte son durum… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, Wilfried Zaha'ya kancayı taktı. Sarı-lacivertli kulüp son teklifini yaptı. Peki, yıldız futbolcu seçimini yaptı mı? İşte Wilfried Zaha transferinde son durum...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.

Birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertli kulübün gündeminde Fildişi Sahilili Wilfried Zaha yer alıyor.

Ali Koç, yeni sezona güçlü bir takımla başlamak adına Wilfried Zaha için sınırlarını zorluyor. 30 yaşındaki futbolcu için yüklü bir teklif yapıldı.

Crystal Palace ile sözleşmesi biten Wilfried Zaha için son düzlüğe girildi. Usta golcü hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor.

Fenerbahçeli taraftarlar ise Wilfried Zaha transferinde son dakika açıklamalarını araştırıyor. İşte Wilfried Zaha transferinin akıbeti…

Wilfried Zaha transferinde son durum!

Fenerbahçe, yıldız futbolcuya son olarak, senede 6.5 milyon euro kazanacağı 3 yıllık sözleşme ve 5 milyon euro bonus teklif etti. Wilfried Zaha transferinin 24 saat içerisinde netleşmesi bekleniyor.