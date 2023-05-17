Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB - TS derbisi hangi kanalda? | Süper Lig 34. hafta Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırlayacak. Haftanın büyük derbisi futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Maça ilişkin detaylar belli oldu. Peki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 34. hafta!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerde Osayi Samuel, İrfan Can Kahveci, Lincoln ve Altay Bayındır bu maçta forma giyemeyecek. Trabzonspor'da ise Dorukhan Toköz ve Stefano Denswil'in sakatlığı, Anastasios Bakasetas da cezası sebebiyle kadroda yer almayacak. Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 31 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 68 puanla 2. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise, ligde bu sezon çıktığı 31 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak topladığı 48 puanla 8. sırada yer alıyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen derbinin detayları belli oldu. Peki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi 18 Mayıs 2023 Perşembe günü (yarın) saat 20:00'de başlayacak. beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak olan maçı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.