Fenerbahçe transfer arenasını alev alev yakıyor! Süper Lig’in orta saha yıldızını kaptı Ligin lideri Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer dönemine hızlı başlayan sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek’in yerine yeni orta sahasını buldu.

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Fenerbahçe’de transfer dönemi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekip, bir yandan önemli oyuncuları kadrosuna katarken diğer yandan ayrılıklar yaşanıyor.

Fransız ekibi Lyon, Fenerbahçe’nin genç yeteneği İsmail Yüksek için devreye girmişti. Lyon'un Fenerbahçe'nin kapısını 12 milyon euro teklifle çalması üzerine sarı-lacivertliler, hemen karşı teklifle cevap verdi.

Fenerbahçe yönetimi, İsmail Yüksek için 15 milyon euro talep etti. Lyon, ilk etapta bu teklifi kabul etmese de düşünmek için süre istedi.

Eğer transferde anlaşma sağlanırsa İsmail Yüksek Fenerbahçe’ye veda edecek. Bu durumda Fenerbahçe, boşalan orta saha pozisyonunu başka bir yetenekli isimle dolduracak.

İşte İsmail Yüksek’in yerine düşünülen yeni orta saha…

Yeni orta saha Başakşehir’den

İsmail Yüksek’in takımdan ayrılacağı iddiaları güçlenirken, Fenerbahçe yeni orta sahasını Başakşehir’den buldu.

Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için 2020 yılından bu yana Medipol Başakşehir forması giyen orta saha oyuncusu Berkay Özcan ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, olası İsmail Yüksek ayrılığına karşı, Berkay Özcan'ı kadrosuna katma hedefini belirledi.

Berkay Özcan, bu sezon Başakşehir formasıyla 19 maça çıkarak 1 asist kaydetti.