Fenerbahçe, tur için sahaya çıkıyor! Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı şifresiz mi, ne zaman?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile sahasında karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçını temsilcimiz deplasmanda 3-0 kazandı.
Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise arasında oynanacak ikinci maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı.
Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise mücadelesinin detaylarını sizler için derledik.
Peki, Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte maçın detayları...
Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman?
Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı 14 Mart 2024 Perşembe (bugün) günü saat 20:45'te oynanacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.