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Fenerbahçe, tur için sahaya çıkıyor! Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı şifresiz mi, ne zaman?

Fenerbahçe, tur için sahaya çıkıyor! Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı şifresiz mi, ne zaman? Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise arasında oynanacak olan Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçı için geri sayım başladı. İşte maçın merak edilenleri...