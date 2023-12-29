Haberler



Bilgi



Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giymişti! Performansıyla dudak uçuklattı! 19 maç 10 Gol 4 Asist..

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giymişti! Performansıyla dudak uçuklattı! 19 maç 10 Gol 4 Asist.. Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Tolgay Arslan yeni takımında şov yapıyor. Başarılı futbolcu bu sezon gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti.