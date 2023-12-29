Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giymişti! Performansıyla dudak uçuklattı! 19 maç 10 Gol 4 Asist..

Ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen 33 yaşındaki Tolgay Arslan bu sezon gösterdiği performans ile göz dolduruyor.
2014/2015 sezonunda Hamburg'tan Beşiktaş'a transfer olan Tolgay Arslan 5 sezon siyah beyazlı takımda forma giydi. Tolgay Arslan 2018/2019 sezonunda ise Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Profesyonel kariyerine 2009 yılında Hamburg takımı ile başlayan Tolgay Arslan kariyerinde Alemannia Aachen, Beşiktaş, Fenerbahçe, Udinese ve Melbourne City takımlarından forma giydi.
Bu sezonun başında Avustralya takımlarından Melbourne City'e transfer olan Tolgay Arslan performansıyla alkış topladı.
Melbourne City, Avustralya A Ligi'nde bu sezon oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 15 puanı bulunan Melbourne City ligde 4. sırada yer alıyor.
Melbourne City'nin bu sezon en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Tolgay Arslan performansıyla beğeni topluyor.
Bu sezon 10 gol attı
Tolgay Arslan bu sezon oynadığı 19 resmi maçta 10 gol 4 asistlik katkı sağladı.
Tolgay Arslan son olarak Melbourne City'nin Brisbane'yi 8-1 yendiği maçta 1 gol 2 asistlik performansıyla adından söz ettirdi.