Fenerbahçe ve Galatasaray onu istiyor! Nicolas Dominguez kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte kariyeri.. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği Arjantinli orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez'in kariyeri merak uyandırdı. İşte genç futbolcunun merak edilenleri..

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Adı uzun süre Fenerbahçe ile anılan Arjantinli orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez için Galatasaray'ında devreye girdiği iddia edildi.

Transfer sezonunda sık sık karşı karşı gelen Galatasaray ve Fenerbahçe şimdide Nicolas Dominguez transferi için yarışıyor.

Bologna teknik direktörü Thiago Motta Arjantinli oyuncusu Nicolas Dominguez hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Motta yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Schouten gibi Dominguez de önemli bir oyuncu ve herkesin onu takip etmesi normal. Ancak takımda mutsuz oyuncular görmek istemiyorum. Takımları için ellerinden gelenin en iyisini yapan odaklanmış oyunculara koçluk yapmak istiyorum. Bunlar daha çok yönetimli ilgili konuşmalar ama tüm durumlar için de geçerli"

Bu açıklamaların ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisinin bulunduğu Nicolas Dominguez hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, kimdir Nicolas Dominguez? İşte merak edilen kariyeri..

Nicolas Dominguez kimdir?

Nicolas Dominguez 28 Haziran 1998 yılında Arjantin'de dünyaya geldi. Futbola 2016 yılında Velez Sarsfield forması giyerek başlayan Dominguez 4 sezon Velez Sarsfield forması giydi.

2019 yılında İtalya Serie A takımlarından Bologna'ya transfer olan Nicolas Dominguez kariyerine burada devam ediyor.

Bologna formasıyla toplam 110 maça çıkan Arjantinli orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle 34 maçta forma giydi. Nicolas Dominguez bu maçlarda 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.