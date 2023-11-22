Fenerbahçe ve Galatasaray’dan transfer savaşı: Beşiktaş’ın efsanesi imzayı atıyor Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen yıldız golcü için Süper Lig'in devleri karşı karşıya geldi. Ligde şampiyonluk hedefine tam gaz devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, Beşiktaş’ın eski yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

ensonhaber.com

Süper Lig'e verilen milli ara, ligin en iddialı takımlarından Fenerbahçe ve Galatasaray'ı, şampiyonluk yarışında önemli adaylar olarak ortaya koydu.

Her iki ezeli rakip de, 31 puanla bu araya girmiş olup, zirve yarışındaki kararlılıklarını gösteriyorlar.

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken, her iki takım da kadrolarını güçlendirmek için atağa kalktı.

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın öncelikli hedefleri arasında forvet transferleri bulunuyor.

Ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, ara transfer döneminde bir kez daha karşı karşıya gelecek. İki takımın da gündeminde Beşiktaş’ın eski yıldızı var.

Süper Lig’in devleri Wout Weghorst için karşı karşıya!

Akşam'da yer alan habere göre; Sezon başında Almanya'nın Hoffenheim takımına kiralanan ve sürekli kiralık olarak forma giymekten rahatsız olan Hollandalı forvet Weghorst, artık bonservisiyle birlikte bir takıma transfer olmak istiyor.

Ligimizde daha önce Beşiktaş forması altında etkileyici bir performans sergileyen Weghorst'un geleceği, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin hedefinde.

Fenerbahçe cephesinde, teknik direktör İsmail Kartal'ın Weghorst'u çok beğendiği ve hatta yaz transfer döneminde oyuncunun ismini yönetime önerdiği biliniyor.

Öte yandan Galatasaray'da da durum farklı değil. Teknik direktör Okan Buruk'un, 31 yaşındaki deneyimli oyuncuya olumlu yaklaştığı ve takıma katkı sağlayabileceğine inandığı konuşuluyor.

Kısa bir süre içinde, her iki kulübün de resmi tekliflerini ileterek transfer için adım atması bekleniyor.