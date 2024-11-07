Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Hüseyin Topuz

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ülkemizi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş temsil ediyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında dün sahasında Malmö'yü 2-1 mağlup etti.

Avrupa Ligi'nde mücadele eden diğer temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını bugün oynayacak.

Futbolseverler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynayacakları maçların hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte temsilcilerimizin maç programı...

7 Kasım Perşembe

20:45 Galatasaray - Tottenham (TRT 1)

23:00 AZ Alkmaar - Fenerbahçe (TRT 1)