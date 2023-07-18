Fenerbahçe Zaha'da mutlu sona yakın! Wilfried Zaha kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe'nin Wilfried Zaha transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin Fildişi Sahilli futbolcu ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Peki, kimdir Wilfried Zaha? İşte kariyeri..

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha ile ilgileniyor. Sosyal medyada yer alan iddialara göre sarı lacivertliler Wilfried Zaha transferinde mutlu sona yaklaştı. Wilfried Zaha son yıllarda Premier Lig'de gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran transfer iddiasının ardından Wilfried Zaha hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Wilfried Zaha? İşte merak edilen kariyeri.. Wilfried Zaha kimdir? Tam adı Dazet Wilfried Armel Zaha olan Wilfried Zaha 10 Kasım 1992 yılında Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi. Futbola 2002 yılında Crystal Palace altyapısında başlayan Zaha 2009 yılına kadar burada forma giydi. 2009/2010 sezonunda Crystal Palace A takımına çıkan Zaha profesyonel kariyerine başladı. 2012/2013 sezonunun sonunda Crystal Palace'den Manchester United'a transfer olan Wilfried Zaha sadece iki maçta forma giydi. Manchester United'da forma şansı bulamayan Zaha daha sonra Cardiff City'e kiralandı. 2014/2015 sezonunda eski takımı Crystal Palace'a geri dönen Wilfried Zaha 2022/2023 sezonuna kadar burada forma giydi. 2014/2015 sezonundan bu yana 275 maçta forma giyen Wilfried Zaha 67 gol kaydetti.