Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı: İsmail Kartal 8 oyuncunun biletini kesti!

Hazırlık maçlarına Rusya’da devam eden Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.
Transferleriyle bu yaz öne çıkan Fenerbahçe, 2023-3024 sezonu hazırlıklarını teknik direktör İsmail Kartal ile sürdürüyor.
Hızlı bir başlangıç yapan sarı-laciverliler, birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı. Eldeki oyuncuların da durumu belli olmaya başladı.
Teknik adam İsmail Kartal’ın yönetime sunduğu raporda 8 oyuncunun biletini kestiği iddia edildi. İşte o oyuncular…
8 ayrılık birden!
Ajansspor’un haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal takımdan ayrılacak 8 oyuncuyu belirledi. İşte o isimler:
- NAZIM SANGARE
- GUSTAVO HENRIQUE
- JOAHUA KING
- WILLIAN ARAO
- JOAO PEDRO
- DIEGO ROSSI
- BRIGHT OSAYI-SAMUEL
- SERDAR DURSUN