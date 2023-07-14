Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı: İsmail Kartal 8 oyuncunun biletini kesti!

Hazırlık maçlarına Rusya’da devam eden Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Transferleriyle bu yaz öne çıkan Fenerbahçe, 2023-3024 sezonu hazırlıklarını teknik direktör İsmail Kartal ile sürdürüyor.

Hızlı bir başlangıç yapan sarı-laciverliler, birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı. Eldeki oyuncuların da durumu belli olmaya başladı.

Teknik adam İsmail Kartal’ın yönetime sunduğu raporda 8 oyuncunun biletini kestiği iddia edildi. İşte o oyuncular…

8 ayrılık birden!

Ajansspor’un haberine göre Teknik Direktörü İsmail Kartal takımdan ayrılacak 8 oyuncuyu belirledi. İşte o isimler:

  • NAZIM SANGARE
  • GUSTAVO HENRIQUE
  • JOAHUA KING
  • WILLIAN ARAO
  • JOAO PEDRO
  • DIEGO ROSSI
  • BRIGHT OSAYI-SAMUEL
  • SERDAR DURSUN