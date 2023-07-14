Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı: İsmail Kartal 8 oyuncunun biletini kesti! Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 8 oyuncunun takımdan ayrılması yönünde rapor sundu. İşte biletini kestiği 8 oyuncu…

Hazırlık maçlarına Rusya’da devam eden Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Transferleriyle bu yaz öne çıkan Fenerbahçe, 2023-3024 sezonu hazırlıklarını teknik direktör İsmail Kartal ile sürdürüyor.

Hızlı bir başlangıç yapan sarı-laciverliler, birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı. Eldeki oyuncuların da durumu belli olmaya başladı.

Teknik adam İsmail Kartal’ın yönetime sunduğu raporda 8 oyuncunun biletini kestiği iddia edildi. İşte o oyuncular…

8 ayrılık birden!

Ajansspor’un haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal takımdan ayrılacak 8 oyuncuyu belirledi. İşte o isimler: