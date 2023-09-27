Fenerbahçe’de ayrılık şoku: Taraftarlar çıldıracak! İsmail Kartal 4 yıldızın biletini kesti Yaz transfer döneminde yapılan flaş transferlerle dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertli ekip, ara transfer dönemi için de harekete geçti. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadroyu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de, 4 ayrılık birden!

ensonhaber.com

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig şampiyonluğunu kazanma hedefi doğrultusunda büyük bir kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiren sarı lacivertli takım, şampiyonluk için gereken adımları atmaya devam edecek.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın hedefi kadroyu daha da güçlendirmek ve şampiyonluk için en iyi kadroyu oluşturmak.

Bu hedef doğrultusunda, İsmail Kartal'ın 4 futbolcunun kadro dışı bırakılmasına karar verdiği ortaya çıktı.

Söylenenlere göre Kartal, bu 4 oyuncunun biletini kesti, ayrılık kapıya dayandı.

4 yıldızın bileti kesildi!

Takvim’in haberine göre; Fenerbahçe’de 4 yıldız oyuncu sezon sonunda boşa çıkacak.

Bu isimlerden biri Joshua King. Yıldız oyuncu sarı-lacivertli forma ile son senesini geçiriyor. Norveçli golcü çubuklu formasıyla çıktığı 34 maçta 8 gol ve 5 asist kaydetti.

Bir diğer oyuncu ise Luan Peres. Yıldız oyuncu yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istenilen performansı sergileyememişti. Devre arası ayrılması bekleniyor.

Görüşmelere rağmen transferi gerçekleşmeyen Samet Akaydın da gözden düştü. Savunma oyuncusunun takımdan ayrılması bekleniyor.

Kadroya yazılmayan isimlerden sonuncusu ise Lincoln Henrique. Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon sakatlık geçirmişti. Ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.