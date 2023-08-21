Fenerbahçe'de beklenen transfer sona eriyor! Kale artık ona emanet... Fenerbahçe, kaleci transferi için uzun süredir gözünü diktiği Dominik Livakovic’te mutlu sona yaklaştı. Hırvat kalecinin yakın zamanda İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

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Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe’den, taraftarları sevindiren haber geldi.

Sarı-lacivertli kulüp uzun süredir Hırvat file bekçisi Livakovic’i kadrosuna katmak için görüşmeler sürdürüyordu.

Hem kulüp düzeyinde hem de Hırvatistan Milli Takımı'nda gösterdiği performansla adından söz ettiren genç kaleci, Fenerbahçe camiasını heyecanlandırdı.

Yapılan görüşmeler sonucunda sarı-lacivertliler mutlu sona yaklaştı. Genç yeteneğin önümüzdeki hafta İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Livakovic için geri sayım başladı

Hırvatistan'tan Jutarnji'nin haberine göre; Fenerbahçe uzun süredir peşinde koştuğu Dinamo Zagreb ile yapılan görüşmeler sonucunda 9+1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

Genç yeteneğin gelecek hafta başında İstanbul’a gelmesi ve 4+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Livakovic kimdir?

Dominik Livakovic, 9 Ocak 1995 doğumlu Hırvat kalecidir. Futbol kariyerine Dinamo Zagreb altyapısında başlayan Livakovic, kısa sürede profesyonel düzeye geçerek kendini kanıtladı. Hem kulüp düzeyinde hem de Hırvatistan Milli Takımı'nda önemli başarılara imza attı.

Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, 159 gol kurtardı.