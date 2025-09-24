Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! İşte sahalara döneceği tarih...

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın sağlık durumu merak ediliyor.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Benfica ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında oyuna sonradan giren Jhon Duran, son dakikalarda sakatlık geçirmişti.
Yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihi uzun süredir Fenerbahçeli futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Jhon Duran’ın sahalara ne zaman döneceği belli oldu. İşte yıldız futbolcunun dönüş tarihi..
10 gün içerisinde dönmesi bekleniyor
NTV'nin haberine göre, Kolombiyalı yıldız futbolcunun 10 gün içerisinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 6 maçta forma giyen Jhon Duran'ın 1 golü ve 1 asisti bulunuyor.