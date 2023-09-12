Fenerbahçe'de şok ayrılık! Fenerbahçe'de ikinci dönemiydi! Ayrılık resmen açıklandı.. Fenerbahçe Beko, Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica ile yollarını resmen ayırdığını duyurdu. Bjelica daha önce de Fenerbahçe forması giymişti. Nemanja Bjelica'nın ikinci Fenerbahçe serüveni kısa sürdü..

ensonhaber.com Dimitris İtudis'in çalıştırdığı Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi önemli basketbolcuları kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Türkiye Basketbol Ligi'nde ve Euroleague'de başarı hedefleyen Fenerbahçe Beko'da bazı oyuncular ile yollar ayrılıyor. Fenerbahçe Beko, Nemanja Bjelica ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Daha önce 2013-2015 sezonları arasında sarı lacivertli formayı giyen Nemanja Bjelica geçtiğimiz sezon ikinci kez Fenerbahçe Beko forması giymişti. Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Nemanja Bjelica’ya teşekkürlerimizle.. Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan, daha önceki yıllarda da 2013-2015 sezonları arasında formamızı giyen sporcumuz Nemanja Bjelica ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nemanja Bjelica’ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."

Salih Demirgan

Seo Editor

Google News

Abone Ol