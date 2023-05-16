Fenerbahçe'de şok ayrılık! Mert Hakan Yandaş o takıma mı gidiyor? Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki ortasaha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. İşte Mert Hakan2ı Yandaş'ın yeni adresi..

Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de başarılı futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın önümüzdeki sezon takımdan ayrılacağı iddia edildi. Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonunda Sivasspor'dan transfer ettiği Mert Hakan Yandaş üç sezondur sarı lacivertli formayı giyiyor. Bu sene istenilen performansı sergileyemeyen ve forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maçta forma giyen Mert Hakan Yandaş bu maçları 7'sinde ilk 11 başladı. Mert Hakan Yandaş bu sezon oynadığı maçlarda 1 gol 2 asistlik katkı sağlayabildi. Sabah'ın haberine göre Mert Hakan Yandaş sezon sonu takımdan ayrılarak o takıma transfer olacak. Peki, Mert Hakan'ın yeni adresi neresi? İşte o iddia.. Eski takımına dönüyor iddiası Sosyal medyada yer alan iddialara göre Mert Hakan Yandaş eski takımı Sivasspor'a dönecek. Rıza Çalımbay'ın yeni sezon kadrosun eski oyuncu Mert Hakan'ı görmek istediği belirtiliyor. İddiaların doğru olup olmadığı ilerleyen günlerde netleşecek.