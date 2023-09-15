Fenerbahçe’de yüzyılın transferi: Taraftarlar ayaklandı! Liverpool’un efsanesi Fenerbahçe’ye geliyor Transfer sezonunu yıldız bir isimle kapatmak isteyen Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir süredir peşinde olduğu Liverpoollu yıldıza kancayı taktı. Fenerbahçeli taraftarlar ayaklandı.

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Süper Lig'de gösterdiği etkileyici performansla lider durumda olan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için büyük çaba sarf ediyor.

Son olarak, Liverpool'un yıldız ismi gündeme gelerek sarı-lacivertli kulübün transfer gündemini hareketlendirdi.

Yaz transfer döneminde birçok önemli oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle 6 numara bölgesine takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, bu konuda büyük adımlar atmaya hazırlanıyor.

Ryan Kent, Edin Dzeko, Livakovic, Fred gibi isimlerin transferinin ardından Fenerbahçe’nin gündemine yıldız bir isim daha girdi.

Sarı-lacivertliler, bir süredir Trabzonspor’un peşinde olduğu Liverpool’un gözde oyuncusu için harekete geçti. İşte o isim…

Liverpool'un yıldızı Fenerbahçe'ye...

Football Transfers'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Liverpool’da forma giyen Thiago Alcantara için teklif yaptı. 32 yaşındaki yıldız oyuncu Liverpool’da forma şansı bulamıyor. Bu yüzden ayrılmak istiyor.

Fenerbahçeli taraftarlar ise transferde mutlu sona yaklaşmak için sosyal medyadan baskı yapıyor. Paylaşımlar rekor kırdı.