Fenerbahçe'den bomba transfer: Barcelona'nın yıldızı Kadıköy'de tarih yazacak Ara transfer dönemine kısa bir zaman kala, çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, bomba gibi bir isimle gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Barcelona'nın yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

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Fenerbahçe'de devre arası yaklaşırken, Sarı Lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Takımın defans hattında yaşanan sorunlar nedeniyle, Kartal’ın önceliği yıldız bir stoper transferine verdiği bildirildi.

Becao'nun sakatlığı, Serdar Aziz ve Samet Akaydin'in formsuz performansları, Fenerbahçe'nin defans hattında belirsizlik yaratmış durumda.

Bu nedenle takımın defans boşluğunu doldurmak isteyen İsmail Kartal, devre arasında etkili bir transfer yapmayı planlıyor.

İspanya devi Barcelona'nın güçlü oyuncusunu renklerine bağlamak istiyor.

Barcelona'nın yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe’nin, bonservisi Barcelona’da olan ve Aston Villa forması giyen stoper Clement Lenglet için harekete geçtiği iddia ediliyor.

Sarı-lacivertli kulüp, 28 yaşındaki yıldız için Barcelona’nın kapısını çaldı. Lenglet’in Fenerbahçe’ye sıcak baktığı öne sürüldü.

Daha önce Sevilla, Barcelona, Tottenham ve Aston Villa formaları giyen Lenglet’in yeni durağı Fenerbahçe olabilir.

Sarı-lacivertlilerin bu transferde mutlu sona ulaşması bekleniyor.