Fenerbahçe’den dev transfer: Galatasaray’ın eski yıldızını kaptı! Rakipler korkudan titreyecek…

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Fenerbahçe, son maçında Kasımpaşa'yı Dzeko ve Tadic'in golleriyle mağlup ederek büyük bir zafer elde etti.
Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, Süper Lig'de 8 maçta 8 galibiyet alarak milli araya lider girdi.
Ayrıca, sarı-lacivertli takım bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanarak 16'da 16 yaparak 2009-10 sezonundaki rekorunu egale etti.
Fenerbahçe'de zaferler sahada sürerken, kulüp yönetimi de transfer hareketliliği için düğmeye bastı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın onayıyla birlikte, sarı-lacivertli takımın yönetimi, Galatasaray'ın eski orta saha oyuncusu için çalışmalara başladı.
Michael Seri'ye kancayı taktı!
Bu sezon iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe, henüz 6 numarasını bulamadı fakat bu konuda ısrarcı.
A Spor’da yer alan habere göre; Fenerbahçe, 2019-20 sezonunda Galatasaray’da forma giyen Fildişili orta saha oyuncusu Michael Seri için harekete geçti.
Şimdilerde İngiltere ekibi Hull City’de forma giyen yıldız oyuncu için görüşme yapılacak. Deneyimli oyuncunun 1 milyon Euro civarında bonservis ücreti istemesi bekleniyor.