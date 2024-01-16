Fenerbahçe‘den Eyüpspor’a transfer! Arda Turan gözüne kestirdi… Trendyol 1. Lig’inde başarılı ilerleyişini sürdüren Eyüpspor gözünü Fenerbahçe’nin yıldızına çevirdi. Arda Turan yıldız ismi ikna etti, resmi açıklamanın gelmesi an meselesi…

ensonhaber.com

Eyüpspor 45 puan ile Trendyol 1. Lig’te lider konumunda. Başarılı bir şekilde ilerleyen takımın radarına Fenerbahçeli yıldız futbolcu takıldı.

İddialara göre, Arda Turan’ın kozuyla transfere sıcak bakan Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor ile anlaşma sağlanmak üzere.

Emre Mor ikna oldu…

İlk 11’de oynamasının garanti olacağı bir takımda forma giymek isteyen başarılı futbolcu Mor, Eyüpspor’un kiralama teklifini sıcak bakıyor.

Eyüpspor formasıyla 6 ay geçireceği planlanan futbolcu sonrasında başka bir takıma transfer olmak istiyor. Milli futbolcuyla anlaşma an meselesi.

Maaşı Fenerbahçe’den

Maaş ödemesinin Fenerbahçe’nin gerçekleştireceği Emre Mor için tek şart tüm maçlarda ilk 11 oynaması yönünde.

Arda Turan onayladı

Başarı futbolcuyla çalışmayı çok isteyen takımın teknik direktörü Arda Turan ilk 11’de oynama şartını çoktan kabul etmiş durumda.

8 maç 7 galibiyet

Eyüpspor, son 8 maçta yedinci galibiyetini alarak puanını 45 yaptı. Arda Turan önderliğindeki Eyüpspor'un Süper Lig'e çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.