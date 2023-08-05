Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi! Jorginho kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Jorginho'nun kariyeri.. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Arsenal forması giyen Jorginho ile ilgilendiği iddia edildi. Peki kimdir Jorginho? İşte merak edilen kariyeri..

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için bir iddia ortaya atıldı.

Son olarak Miha Zajc ve Mert Müldür'ü renklerine bağlayan sarı lacivertliler yeni sezona güçlü ve geniş bir kadro ile girmeye hazırlanıyor.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe iddiaya göre Arsenal forması giyen Jorginho'nun durumunu öğrenmek için temasa geçti.

Orta saha pozisyonunda görev alan Jorginho'nun Arsenal'den ayrılacağı iddia ediliyor.

Transfer iddialarının ardından futbolseverler Jorginho hakkında aramalarına hız verdi. Jorginho'nun kariyeri merak uyandırdı.

Peki kimdir Jorginho ? İşte Jorginho'nun merak edilen kariyeri..

Jorginho kimdir?

Jorge Luiz Frello Filho ya da bilinen adıyla Jorginho 20 Aralık 1991'de Brezilya'da dünyaya geldi.

Orta saha pozisyonunda görev yapan Jorginho, İtalyan milli takımında forma giymektedir.

Profesyonel kariyerine 2010 yılında Verona kulübünde başlayan Jorginho daha sonra sırasıyla Sambonifacese, Napoli ve Chelsea kulüplerinde oynadı.

Jorginho 2023 yılında Arsenal'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 16 maça çıkan Jorginho 1 asist ile oynadı.

Profesyonel kulüp kariyerinde 484 maça çıkan Jorginho 46 gol kaydetti. Jorginho 48 kez giydiği İtalya Milli takım formasıyla 5 gole imza attı.