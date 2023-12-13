Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Icardi ve Dzeko'yu gölgede bırakacak Fenerbahçe'nin devre arası forvet transferi için yıldız bir ismi radarına aldığı iddia edildi. İşte sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran o isim...

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Ara transfer dönemine az bir süre kala takımlar kadrolarına katmak istedikleri futbolcular için kolları sıvamaya başladı.

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe devre arasında takıma katmak istediği oyuncular ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen Michy Batshuayi'nin yerine alınacak isim hakkında ortaya atılan iddia gündeme oturdu.

Yeni sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe Süper Lig ve Konferans Ligi'nde 19'da 19 yaparak herkesin beğenisini kazandı.

Bu sezon Avrupa'da ve Süper Lig'de başarı hedefleyen Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Alexandre Lacazette bombası

Akşam'ın haberine göre Fenerbahçe devre arasında Alexandre Lacazette'i kadrosuna katmak istiyor. Fransız basınında yer alan iddialara göre Alexandre Lacazette'in Lyon'dan ayrılması bekleniyor.

2022/2023 sezonunda Arsenal'den Lyon'a transfer olan Alexandre Lacazette Lyon'da geçirdiği ilk sezonda 39 maçta 31 gol 6 asist ile oynadı.

Lacazette, bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 12 maçta ise 6 gol kaydetti.

İddiaya göre Fenerbahçe, sezon başında da Alexandre Lacazette için girişimde bulunmuştu ancak transfer gerçekleşmemişti.

Alexandre Lacazette'in Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak...