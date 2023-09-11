Fenerbahçeli Fred ikinci kez baba oluyor! Paylaşıma yorum yağdı "Minik kanarya geliyor" Fenerbahçe'ye gelişiyle büyük ses getiren Fred, ikinci kez baba olacağı haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımın altına gelen yorumlar olay yarattı. İşte Kanarya'nın yeni yıldızı Fred'in paylaşımı...

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Fenerbahçe'ye transferiyle büyük bir ses getiren ve sarı lacivertli takımın orta sahasında etkileyici performansıyla dikkat çeken Fred, sadece futbol sahalarında değil, özel hayatında da gündemde.

Taraftarların gönlünde taht kuran yıldız oyuncu, örnek bir aile babası olarak da takdir topluyor.

Brezilyalı futbolcu, ikinci kez baba olacağı müjdesini sosyal medya hesabından duyurarak büyük bir sevinç yaşadı.

İkinci kez baba oluyor!

Instagram hesabından paylaştığı eşi ve ilk çocuğuyla birlikte mutlu bir aile fotoğrafıyla baba olacağını duyurdu.

Fred'in bu mutlu haberi, hem spor dünyasında hem de sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, gelen yorumlar gündem oldu. İşte Fred’in paylaşımı…

Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımın altına yıldız oyuncu, "Ailemiz büyüyor!" notunu düştü.

Paylaşıma, "Ayasofya yaramış", "Minik Kanarya geliyor", "Bu gidişle ilk 11'i kuracak" gibi yorumlar geldi.