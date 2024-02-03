Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri döndü! Ali Koç resmen açıkladı... Fenerbahçe Opet kadın voleybol takımı eski yıldızı Melissa Vargas'ı yeniden transfer etti. Transfer haberini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıkladı...

ensonhaber.com

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet, Tianjin Bohai Bank'ta forma giyen milli voleybolcu Melissa Vargas ile anlaştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda yaptığı açıklama ile Vargas'ın takıma geri döneceğini açıkladı.

Melissa Vargas sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe Opet forması giyecek.

Ali Koç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Melissa Vargas'ın takımımıza geri döneceğini duyurmak istiyorum. Lisans işlemleri tamamlandı. Hala sakatlığı bulunuyor. Yeni yeni oynamaya başladı. Mart-Nisan ayı geldiğinde, ona en ihtiyacımız olduğu dönemde bize katkı sağlamaya devam edecek İnşallah.

Bunun gerçekleşmesinin de tabii ki bir maliyeti oldu. Bu maliyeti karşılamamıza destek veren sponsorlarımıza teşekkür ediyorum."