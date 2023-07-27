Fenerbahçe’nin Tadic paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Tadic’i izlerken iç sesimiz" Fenerbahçe, dün akşam Konferans Ligi ikinci ön eleme turu maçıyla ilk resmi maçına çıktı. Kadroda yer alan Tadic'in performansı taraftarları heyecanlandırdı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin sosyal medyada yaptığı Tadic paylaşımı olay oldu.

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Fenerbahçe, Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova ekibi Zimbru ile ilk resmi maçına çıktı.

Yeni kadrosuyla gerçekleştirdiği performans ekranlara damga vurdu. Ülker Stadı'ndan 5-0'lık skorla ayrıldı.

Dün geceye damga vuran isimlerden biri de sarı-lacivertlilerin Ajax'tan transfer ettiği Dusan Tadic oldu.

Sol kanatta oynayan Tadic, oyun içindeki şutları, pasları ve asisti ile tribünleri ayağı kaldırdı.

Fenerbahçe'den Tadic paylaşımı

34 yaşındaki yıldız oyuncunun performansı konuşulmaya devam ederken, Fenerbahçe'nin Tadic paylaşımı yıktı geçti.

Sarı-lacivertli kulüp "Tadic'i izlerken iç sesimiz" notuyla paylaştı, taraftarlar beğeni yağmuruna tuttu.