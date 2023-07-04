Fenerbahçe’nin transfer şovu: Dünyaca ünlü futbolcuyla anlaşma yakın! Fenerbahçe transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon bomba gibi bir kadroyla gelecek olan sarı-lacivertli kulüp, Liverpool’da forma giyen dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna almak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe, transfer döneminde adeta fırtınalar estirmeye devam ediyor!

Taraftarlar, hangi ünlü futbolcunun Fenerbahçe'ye geleceğini merakla bekliyor ve tahminler havada uçuşuyor.

Son gelen bilgilere göre, sarı-lacivertli ekip, Liverpool'da forma giyen dünyaca ünlü bir futbolcuyu kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Liverpool'da gösterdiği performansla tüm dünyanın takdirini kazanan bu yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin transfer listesinin en üst sıralarında yer alıyor.

Bir dönem Bayern Münih’te harikalar yaratmış yıldız futbolcu için gözler resmi teklife çevrildi. İşte taraftarların heyecanla beklediği o oyuncu…

Liverpool'un yıldızı Fenerbahçe'nin transfer listesinde!

Ünlü gazeteci Neil Jones'un haberine göre Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’da forma giyen 32 yaşındaki Thiago’yu kadrosuna katmak istiyor.

Henüz resmi bir teklif olmasa da Merseyside’de 1 yıllık sözleşmesi kalan futbolcunun bu yaz kulüpten ayrılacağı belirtildi.

Futbola Barcelona'nın altyapısı La Masia'da başlayan İspanyol orta saha oyuncusu, sonrasında A takıma kadar yükselmiş ve Bayern Münih'e transfer olmuştu. Thşagı, Alman ekibinde 7 yıl top koşturduktan sonra ise Liverpool'a geçmişti.

2020/21 sezonunun başında transfer olduğu Liverpool ile toplamda 97 maça çıkan Thiago, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

İspanya Milli Takımı ile de 46 maça çıkan futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.