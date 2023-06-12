Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Aday listesinde efsane isimler… Dün gerçekleşen Türkiye Kupası final maçında galibiyetin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımdan ayrıldığını duyurdu. Bunun üzerine Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü taraftarların gündeminde yerini aldı. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktörü adayları...

Ligde şampiyonluğu Galatasaray'ı kaptıran Fenerbahçe, dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Rakibi Başakşehir'i 2-0 mağlup eden sarlacivertliler, Türkiye Kupası'nı müzesine getirdi. Zorlu mücadelenin ardından Fenerbahçe'de beklenen oldu.

Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fenerbahçe kariyerinde sona geldi. Maçın ardından açıklama yaptı.

"Buradaki son günüm. Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim. Geleceğimle ilgili karar vermedim. Hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim göreceğiz" sözleriyle takımı bıraktığını açıkladı.

Jesus'un açıklamasının ardındna gözler yeni teknik direktörüne çevrildi. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...

Vincenzo Montella

Adana Demirspor’u yöneten Vincenzo Montella Fenerbahçe teknik direktörü adayları arasında yer alıyor. İtalyan teknik adamın istemesi halinde Fenerbahçe ile görüşmesine izin verilecek.

Abdullah Avcı

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı, Fenerbahçe’nin teknik direktörü adayları için ön planda olduğu söyleniyor.

Sergen Yalçın

Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra bu sezonu dinlenerek geçiren Sergen Yalçın’ın Fenerbahçe’yi çok istediği iddia edildi.