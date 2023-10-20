Fenerbahçe’nin yıldızı elden gidiyor! Dev kulüpler yola çıktı bile Bu sezon şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe’de yeni gelişmeler yaşanıyor. Takımın yıldız oyuncusu, Avrupa devlerinin radarına girdi. Onun için İstanbul’a geliyorlar…

ensonhaber.com

Süper Lig ve Avrupa sahnesinde başarılı bir şekilde yoluna devam eden Fenerbahçe, bu sezon büyük hedeflere ulaşma isteğiyle dolu.

Sarı lacivertli takımda flaş bir gelişme yaşanıyor; şampiyonluk hasretine son verme amacıyla yola çıkan Fenerbahçe, sadece yerel değil aynı zamanda uluslararası kulvarlarda da dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu, bu başarılı performansıyla sadece yerel değil, uluslararası dev kulüplerin radarına da girmiş durumda.

Sarı lacivertli oyuncu, Avrupa futbolunun devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Yıldız oyuncu için birçok Avrupa kulübü, yakından takip etmek amacıyla Hatayspor maçını tribünden izlemeye geliyor.

İsmail Yüksek elden gidiyor!

Bu sezon 6 numara transferi için uzun çaba harcayan, ancak istediğini başaramayan Fenerbahçe, o bölge için İsmail Yüksek’i değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği, sarı-lacivertli formayla sergilediği etkileyici performansla taraftarların ve futbolseverlerin gözdesi haline geldi.

24 yaşındaki futbolcu, hem kulüp hem de milli formayla büyük beğeni topluyor.

Bu başarılı performansı, İsmail Yüksek'i Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına soktu. Birden fazla Avrupa kulübü, genç yeteneği yakından takip etmeye başladı.

Takvim’de yer alan habere göre; İsmail Yüksek ile adı geçen kulüpler arasında Napoli, Bayer Leverkusen, Real Betis, Lazio ve Roma bulunuyor.

Bunun dışında İsmail Yüksek ile ilgilenen başka kulüplerin, yıldız futbolcuyu izlemek için Hatayspor maçına gelecekleri belirtildi.

Milli futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.