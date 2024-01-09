Fenerbahçe'nin yıldızı Panathinaikos yolunda! İşte Fatih Terim'in istediği Fenerbahçeli...

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Yunanistan Süper Lig takımlarından Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı.
Spor muhabiri ve sunucu Ertan Süzgün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.
Ertan Süzgün'ün özel haberine göre Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin'e talip oldu.
İddiaya göre Panathinaikos yetkilileri İstanbul'da oyuncu tarafıyla bir araya geldi.
Samet Akaydin bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maçta forma giydi.