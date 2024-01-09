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Fenerbahçe'nin yıldızı Panathinaikos yolunda! İşte Fatih Terim'in istediği Fenerbahçeli...

Fenerbahçe'nin yıldızı Panathinaikos yolunda! İşte Fatih Terim'in istediği Fenerbahçeli... Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos'un Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu ile ilgilendiği iddia edildi. İşte o isim..