Fenomen diziler birleşiyor! Yer yerinden oynayacak… Star TV ekranlarında seyirciyle buluşan ve adeta fenomen haline gelen o iki dizi buluşuyor. Ceyda Düvenci’nin programına katılan ünlü oyuncu duyurdu…

ensonhaber.com

Ceyda Düvenci’nin sunduğu “Bambşka Sohbetler” hafta içi her gün seyirci ile buluşuyor. Düvenci yeni bölümde konuk olarak İrem Altuğ’u ağıladı.

İrem Altuğ, yalı çapkını dizisinde Sultan karakterine hayat veriyor. Rolü gereği son bölümde diziye veda eden ünlü oyuncu dizi hakkında açıklamalarda bulundu.

Düvenci ve Altuğ arasında geçen sohbette, iki dizi arasında önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan çok önemli bir detay hakkında bilgi verildi. Star TV ekranlarında seyircisiyle Perşembe akşamları buluşan “Sakla Beni” dizisinde Filiz karakterini canlandıran Düvenci, "Sakla Beni ile Yalı Çapkını birleşiyor. Aynı yapım şirketinde olduğumuz için, hikaye ve karakterler bir araya gelecek. Repliklerimde daha önce Yalı Çapkını'ndaki karakterlere göndermeler vardı..." dedi.