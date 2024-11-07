Feribot ücretlerine zam geldi! İşte, yeni fiyatlar...

Haber Merkezi

Toplu ulaşım araçlarına yapılan zamların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu kez arabalı vapurlara zam geldi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla belirlenen yeni tarife, 7 Kasım Perşembe (bugün) gününden itibaren geçerli olacak.

Bugün uygulamaya geçen tarifeyle birlikte ücretlerde önemli değişiklikler yaşandı. İşte, zamlı fiyatlar...

BUGÜN UYGULANMAYA BAŞLANDI!

Yeni tarifeye göre, Bostanlı ve Üçkuyular iskeleleri arasında hizmet veren araba vapurlarında otomobil geçiş ücreti 50 TL arttı. Otobüs ve kamyonlar için ise 140 TL'lik bir zam yapıldı. Yeni ücretler şu şekilde belirlendi: Motosiklet 50 TL, otomobil 160 TL, orta sınıf araç 300 TL, otobüs-kamyon 700 TL ve TIR 1000 TL olarak uygulanacak.

Zamların yanı sıra yeni tarifede otomobillere yönelik bir indirim de uygulamaya alındı. Yapılan düzenlemeye göre, hafta içi günlerinde 10.00-15.40 ve 21.00-23.00 saatleri arasında otomobil geçiş ücretleri 140 TL’den 120 TL’ye indirilecek. Ancak bu indirim hafta sonları, bayramlarda ve resmi tatillerde geçerli olmayacak.