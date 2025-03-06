Hüseyin Topuz

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadeti hakkında birçok soru gündeme gelmeye başladı.

Vatandaşlar bazı konularda meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'na merak ettikleri soruları yönelterek cevap arıyorlar.

Cevabı en çok merak edilen sorular arasında ise " Fidye verme gücü olmayan kişiler ne yapmalıdırlar?" sorusu yer alıyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular kısmında yer alan "Fidye verme gücü olmayan kişiler ne yapmalıdırlar?" sorusunun cevabını sizler için derledik.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Fidye verme gücü olmayan kişiler ne yapmalıdırlar?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nın cevabı

Senenin hiçbir mevsiminde oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kimselerin, maddi durumları uygunsa Ramazan’ın her bir günü için bir fakire fidye (yani bir fitre) vermeleri gerekir.

İyileşme umudu olmayan hasta da bu hükme tabidir. Fidye verecek gücü olmayanlar ise fidyeden sorumlu olmazlar. Ancak kasten tutmadıkları oruçların uhrevî sorumluluğunu taşırlar. Bu durumda olanların yapabileceği Cenab-ı Hak’tan bağışlanma dilemektir.