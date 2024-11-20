FIFA’dan şok karar: İstanbul ekibine transfer yasağı getirildi

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor’a FIFA’dan kötü haber geldi.

FIFA’nın resmi internet sitesinde yayımlanan karara göre, Pendikspor’a 14 Kasım 2024 itibarıyla geçerli olmak üzere üç transfer dönemi boyunca transfer yasağı cezası verildi.

Bu karar, kulübün mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle alındı.

Eğer Pendikspor borcunu kapatmazsa, yasağın 2026 yaz transfer dönemine kadar süreceği ifade edildi.

Bu sezon Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Pendikspor, şu ana kadar oynadığı 12 maçta topladığı 17 puanla 13. sırada yer alıyor.