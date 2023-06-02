Filenin Sultanları namağlup! VNL 2023 Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi'nde ikinci maçına çıkan Filenin Sultanları, Sırbistan'ı da yendi. Yenilgisiz ilerleyen milli takımın üçüncü rakibi ise İtalya. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Volleyball Nations League (VNL) olarak bilinen Milletler Ligi'nin ilk turu Antalya'da başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi set vermeden yendi ardından Sırbistan'a galip geldi. Sultanlar'ın üçüncü karşılaşması ise İtalya ile olacak. Voleybol tutkunları, Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gibi detayları merak ediyor. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman? İşte maç detayları... Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya karşılaşması, 3 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele TRT SPOR YILDIZ ekranlarından canlı yayınlanacak.