Filenin Sultanları namağlup! VNL 2023 Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?

Volleyball Nations League (VNL) olarak bilinen Milletler Ligi'nin ilk turu Antalya'da başladı.

A Milli Kadın Takımı, Güney Kore'yi set vermeden yendi ardından Sırbistan'a galip geldi.

Sultanlar'ın üçüncü karşılaşması ise İtalya ile olacak.

Voleybol tutkunları, Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gibi detayları merak ediyor.

Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman? İşte detayları...

Filenin Sultanları namağlup! VNL 2023 Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - İtalya karşılaşması, 3 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

Saat 20.00'de başlayacak mücadele TRT SPOR YILDIZ ekranlarından canlı yayınlanacak.