Fırınınızı bulaşık makinesi tabletiyle temizleyin, sonucuna inanamayacaksınız... Bulaşık makinesi tabletiyle yapılan bu pratik temizlik yöntemi, fırınınızı ilk günkü kadar temiz ve parlak hale getiriyor.

Hüseyin Topuz

Fırın temizliği, mutfakta hijyenin korunması ve yemeklerin lezzetli bir şekilde pişirilmesi için oldukça önemlidir.

Ancak, fırın temizlemek genellikle zahmetli ve zaman alıcı bir iş olarak bilinir.

Evdeki malzemelerle kolayca uygulanabilecek pratik temizlik yöntemleri mevcuttur. Bu yöntemlerden biri de bulaşık makinesi tableti kullanarak fırın temizliğidir.

Bulaşık makinesi tabletleri, güçlü formülleri sayesinde fırındaki yağ ve yanmış yemek kalıntılarını etkili bir şekilde temizler.

Bulaşık makinesi tabletiyle fırın temizliği yapmak oldukça etkili ve pratiktir. İşte adım adım nasıl yapılacağı...

Gerekli Malzemeler

- 1 adet bulaşık makinesi tableti

- Su

- Sünger veya bez

- Eldiven (isteğe bağlı)

İzlenecek adımlar

Fırını Boşaltın

İlk olarak fırını tamamen boşaltın. Fırın raflarını çıkarın ve ayrı bir yerde temizleyin.

Tableti Hazırlayın

Bir kap veya kasede biraz su doldurun ve bulaşık makinesi tabletini içine atın. Tabletin suyun içinde çözünmesini bekleyin.

Tablet Çözeltisini Uygulayın

Çözeltinin olduğu kabı alın ve süngerinizi veya bezinizi bu çözeltiye batırarak ıslatın. Daha sonra sünger veya bezle fırının iç yüzeyine bu çözeltiyi uygulayın. Yağ ve kirin yoğun olduğu bölgelere özellikle dikkat edin.

Bekleyin

Çözeltinin kirleri yumuşatması için 15-20 dakika kadar bekleyin. Bu süre boyunca fırın kapısını kapalı tutabilirsiniz.

Ovalayın ve Temizleyin

Bekleme süresinin ardından eldivenlerinizi takarak sünger veya bez yardımıyla fırının iç yüzeyini ovalayın. İnatçı lekeler için biraz daha fazla güç uygulayabilirsiniz.

Durulayın

Son olarak, temiz bir bez veya süngerle fırının içini temiz suyla durulayın. Bulaşık makinesi tabletinin kalıntılarından tamamen arındığından emin olun.

Fırını Kurulayın

Fırının içini kuru bir bezle kurulayarak temizlik işlemini tamamlayın. Fırın raflarını yerine yerleştirin.