Fitre aileden kimlere verilmez? Ramazan fitresinde öncelikli olanlar Müslümanların Ramazan başlangıcından bayrama kadar vermekle yükümlü olduğu fitre, İslami açıdan uygun kişilere ulaştırılmalıdır. Peki, fitre kimlere verilir? Aileden kimlere fitre verilmez? Anne, baba, kardeş ve çocuğa fitre düşer mi? İşte öncelikli olarak fitre düşen kimseler...

Fitre, aslında "Sadaka-ı Fıtır" yani fıtır sadakasıdır.

Ramazan ayını yaşamanın, oruç tutup bayrama kavuşmanın, onun mükâfat ve bereketinden faydalanmanın bir şükran belirtisi olarak sevinçle ve huzurla gönülden verilen bir sadakadır.

Peygamberimiz (s.a.v), hür ya da köle, küçük ya da büyük, kadın ya da erkek ayırt etmeksizin her Müslümanın fitre vermekle sorumlu olduğunu belirtmiştir.

Dinimizde sadaka öncelik sahibi kişilere düşer. Sadaka verilen kişinin muhtaç ve ihtiyaç sahibi olmasına özen gösterilir. Aynı zamanda fıtır sadakası aileden kişilere de düşmeyebilir.

2023 yılı Ramazan fitresi 70 lira olarak belirlenmiştir.

Hadis-i Şerif'e göre “Resûlullah fitreyi, oruç tutanı anlamsız ve çirkin davranışlardan temizlesin, fakirlere de yiyecek bir lokma olsun diye farz kılmıştır.Artık kim bunu bayram namazından önce öderse o makbul bir zekattır. Kim de bunu bayram namazından sonra öderse o sadakalardan bir sadakadır.” buyurulmuştur.

Peki kimlerin fitre vermesi gerekir ? Kimlere fitre verilir, kimlere fitre verilmez? Aileden kimlere fitre düşmez? Anneye, babaya, eşe, çocuğa fitre verilir mi? İşte detaylar...

Fitre kimlere verilir?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır.

Kimlere fitre düşmez?

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

Aileden kimlere fitre verilir?

Diyanet'e göre; "Kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301)."