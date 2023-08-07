Formu dolduran para iadesini alıyor! Bakanlık tahsilattan vazgeçti... Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; pandemi cezası kapsamında yapılan ödemeler 31 Aralık 2024'e kadar başvurulması halinde iade edilecek.

Koronavirüs pandemisi kapsamında alınan kararlardan biri de cezalar oldu. Salgının bulaş riskini engellemek adına sokağa çıkma ve maske yasakları uygulandı. Para cezası kesilen vatandaşlardan kimi ödedi, kimi hala borçlu... Hazine ve Maliye Bakanlığı, pandemi cezaları kapsamında "iade" kararı aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği ile Covid-19 önlemlerini ihlal edenlere kesilen cezaların iadesine yönelik süreç başladı. İşte başvuru formu Tebliğe göre; yapılan ödemeler 31 Aralık 2024'e kadar başvurulması halinde iade edilecek. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi üzerinden, doğrudan vergi dairesine veya posta yoluyla yapılabilecek. Tahsil edilen para cezalarının iadesiyle ilgili başvuru formu da Resmi Gazete ekinde yer aldı.