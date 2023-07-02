Formula 1 Avusturya Grand Prix ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Formula 1'de heyecan devam ediyor. Red Bull pilotu Max Verstappen'in pole pozisyonunda başlayacağı Avusturya yarışının ne zaman yapılacağı merak uyandırdı. İşte detaylar..

Formula 1'de 2023-2024 sezonun 9. yarışı olan Avusturya Grand Prix'i hakkında aramalar hız kazandı. Formula 1'de bugün Avusturya Grand Prix'i heyecanı yaşanacak. Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu. Formula 1'de Red Bull pilotu Max Verstappen geride kalan haftalarda elde ettiği 195 puan ile liderlik koltuğunda yer alıyor. Formula 1'de bu sezonun 9. yarışı olan Avusturya Grand Prix'i için geri sayım başladı. Peki Formula 1 Avusturya Grand Prix'i saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı.. Formula 1 Avusturya Grand Prix ne zaman? Formula 1 Avusturya Grand Prix'i bugün saat 16:00'da başlayacak. Formula 1 Avusturya Grand Prix'i S Sport Plus ve S Sport kanallarından naklen yayınlanacak.